PC Whatsap Web görüntülü arama özelliği geldi mi? Whatsapp Web indir PC: Whatsapp Web nasıl açılır?

Whatsapp son yılların en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sağladığı görsel paylaşımı ve ses paylaşımı seçenekleri ile oldukça popülerleşen Whatsapp kendisi ve türevleri uygulamaları oldukça önemli hale getiriyor. PC Whatsap Web görüntülü arama özelliği geldi mi? Whatsapp Web indir PC: Whatsapp Web nasıl

Whatsapp'ın son yıllardaki oldukça yaygın kullanımından sonra Whatsapp uygulama üreticileri oldukça ciddi bir atak ile Whatsapp Web'i hayata geçirdiler. Peki, Whatsapp giriş? Whatsapp web giriş? Whatsapp Web nasıl giriş yapılır? Whatsapp giriş nasıl sağlanır?

WHATSAPP WEB NASIL AÇILIR?

WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü veya Portal üzerinden WhatsApp'a giriş yapmak için telefonunuzu kullanarak QR kodunu taramanız gerekir.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android: Diğer seçenekler > WhatsApp Web'e dokunun.

iPhone: Ayarlar > WhatsApp Web/Masaüstü'ne dokunun.

Bu cihazda oturumunuzun açık kalması için bilgisayarınızdaki veya Portal cihazınızdaki QR ekranında Oturumu açık tut'un yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Telefonunuzu kullanarak bilgisayarınızdaki veya Portal cihazınızdaki QR kodunu tarayın. QR kodunu taramaya çalıştığınız sırada başka bir cihazda WhatsApp oturumunuz açıksa aşağıdaki seçeneklere dokunmanız gerekir:

Android: QR kodunu tara

iPhone: QR Kodunu Tara

İstenirse Bitti seçeneğine dokunun veya seçin.

WHATSAPP WEB NASIL ÇIKIŞ YAPILIR?

WhatsApp Web veya Masaüstü'nde WhatsApp'tan çıkış yapabilirsiniz.

WhatsApp Web veya WhatsApp Masaüstü'nü açın.

Sohbetler listenizin üst kısmından Menü'ye ( veya ) > Çıkış'a dokunun.

Android'de WhatsApp'tan çıkış yapma



Android kullanıyorsanız WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü veya Portal cihazınızda WhatsApp'tan çıkış yapmak için telefonunuzu da kullanabilirsiniz.

WhatsApp'ı açın.

Diğer seçenekler > WhatsApp Web'e dokunun.

Listeden bilgisayara veya Portal cihazına > Çıkış'a dokunun.

Tüm cihazlardan çıkış yapma

WhatsApp Web, WhatsApp Masaüstü ve Portal da dahil olmak üzere tüm cihazlardaki WhatsApp oturumlarından aynı anda çıkış yapmak için telefonunuzu kullanabilirsiniz.