Pazaryeri'nin tarımsal sorunları Ankara'da masaya yatırıldı

18.10.2019 15:45

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Pazaryeri Ziraat Odası başkanları Ankara'daki Bilecikli bürokrasileri ziyaret ederek, ilçedeki tarım ve hayvancılık sorunlarını dile getirdi.



Bilecik'in Pazaryeri ilçesine faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, Ziraat Odası Başkanı Harun İphar, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı, İsmail Soydan, Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ziyaret ederek, ilçedeki tarım ve hayvancılık sorunlarını dile getirdiler.



"Projelerimize dair destek sözü aldık"



Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş ise; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ı ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Pazaryeri ilçemizin Tarım ve Hayvancılıkla ilgili sorunlarını geleceğe dönük sunmayı planladıkları projelerimiz hakkında görüştük ve bu projelerimize dair destek sözü aldık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA