Pazaryeri'nde Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi

21.09.2019 21:46

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonrasında seçime katılan delege oylarının tamamını alan Orhan Mergen, Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı'na seçildi.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede açılış, yoklama, divanın oluşturulması ve sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımızın okunması ile devam edilirken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından konuşmalara geçildi.



İlçe Başkanı Orhan Mergen, yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah Partimizin kongresini tertiplemiş olmaktan izzet, şeref ve onur duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak siyasi düsturumuz ilçemiz ve çevremizdeki yapılan hayırlı hizmetleri tebrik ve takdir etmek, yapılan yanlışları da nezaket siyaseti ile düzeltmek ve çözüm üreterek yapıcı olmak olacaktır" dedi.



Pazaryeri İlçesinde gerçekleşen kongrede Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa nın konuşmasının ardından oylamaya geçilirken, yapılan seçimler sonrası Orhan Mergen, Başkanlığındaki yönetim kurulu, Sefer Uslu, Ali İhsan Gezen, Erdal Tanrıkulu, Abdullah Mercan, Mustafa Özden, Adem Kandemir, Abdurrahman Akkoyun, Abdulvahap Kılıç, Serkan Kozanoğlu, Selami Akbulut ve Yılmaz Çakırbay'dan oluştu.



Pazaryeri ilçesindeki Yeniden Refah Partisi 1. olağan ilçe kongresine Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Teşkilat Başkanı İbrahim Dağlı, Bozüyük İlçe Başkanı Selçuk Onan, Söğüt İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, Merkez ilçe Başkanı Abdurrahim Bağcı, katılırken Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve siyasi partilerin temsilcileri ise misafir olarak katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA