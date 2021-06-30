Pazaryeri'nde "Kahve Tadında Satırlar" Kitap Kahve Projesi
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Pazaryeri'nde "Kahve Tadında Satırlar" Kitap Kahve Projesi

Pazaryeri'nde 'Kahve Tadında Satırlar' Kitap Kahve Projesi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Kahve Tadında Satırlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Kahve Tadında Satırlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Esentepe Cami Derneği, Gençlik Merkezi ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nun işbirliğiyle başlatılan projenin tanıtım toplantısı, Pazaryeri Gençlik ve Spor Merkezi Salonu'nda düzenlendi.

Projede, yaşlılarla buluşma, onların hayat tecrübelerinden yararlanma, okçuluk, doğa ve çevre temizliği, köy ziyaretleri, tanınmış yazarlarla imza günleri, bağımlılık seminerleri, yurt gezileri, şiir dinletileri, kitap okuma, resim ve uzay incelemeleri gibi çalışmalar yapılacak.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede gençlere yönelik yapılacak tüm faaliyetlere her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, tüm gençleri gençlik merkezlerinden yaralanmaları için davet etti.

Toplantıya, Pazaryeri ve Gölpazarı İlçe gençlik merkezlerinin müdürleri ve okul müdürleri ile gençler katıldı.

Projeyle gençlerin zihinsel, bilişsel, ruhsal ve manevi yönlerden kendilerini geliştirebilmeleri, çevrelerini daha iyi tanıyabilmeleri, önemli işler başarmış ülke çapında tanınan kişilerle tanışıp onların hayat öykülerinden ilham alabilmeleri, tarihi yerleri gezip geçmişlerini öğrenebilmeleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmelerini amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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