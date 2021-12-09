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Pazaryeri Kaymakamı Altay "Uzman Jandarmalar Günü"nü kutladı

Pazaryeri Kaymakamı Altay
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 9 Aralık "Uzman Jandarmalar Günü" dolayısıyla ilçede görevli uzman jandarmaların günlerini kutladı.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 9 Aralık"Uzman Jandarmalar Günü" dolayısıyla ilçede görevli uzman jandarmaların günlerini kutladı.

Kaymakam Altay, makamda gerçekleşen kabulde ilçede görevli Uzman Jandarma Çavuş Şenol Şahin, Uzman Jandarma Çavuş Özcan Küçükoral ve Uzman Jandarma Çavuş İsa Mercan'ı tebrik etti.

Altay daha sonra uzman jandarmalara ilçeye has topraktan kahve seti hediye etti.

Kaymakam Altay kabulde yaptığı açıklamada, "Aziz milletimize ve kutsal vatanımıza hizmet etmeyi kendilerine görev bilen tüm zorluklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan jandarmalarımızın 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü'nü yürekten kutluyoruz. Görevi uğruna şehit düşenlere Allah'tan rahmet gazilerimizi minnet ile anıyoruz." dedi.

Kabulde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş da hazır bulundu.

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AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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