Pazaryeri Dereköy Barajı sulama projesi kabul edildi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Dereköy Barajı sulama projesinin kabul edildiğini duyurdu.

Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazaryeri Dereköy Barajı sulama projesi kabul edilerek 30 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Pazaryeri'mize, Bilecik'imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, DSİ Genel Müdürü ve bölge müdürlerimize çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz