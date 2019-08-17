Pazaryeri Bursa yolunda 5'nci etap çalışmaları başladı

17.08.2019 14:19

Bilecik'in Pazaryeri ilçesini Bursa'ya bağlayan yolda, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakım ve genişletme çalışmaları yapıldı.

Karayolları ekipleri, Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyü ile Pazaryeri ilçesi arasında kalan 7 kilometrelik bölümde yol genişletme yol çevresi düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Pazaryeri ilçesini Bursa'ya bağlayan Ahi Dağının 5'nci etap yol çalışmaları İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesi ile Güzelyurt kavşağı arasında başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik kısımda başlayan yol yapım çalışmaları keskin virajları ortadan kaldırmak amaçlı yapıldığı ve çalışmalar tamamlandığında 2 kilometrelik kısım 1 kilometre ye kadar düşeceği bildirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karayolları ile yaptığımız görüşmeler meyvesini veriyor. Ahıdağı yolu 1, 2, 3, 4. etapları eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın babası Reşit Akdoğan ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın katkılarıyla eski belediye Başkanı Muzaffer Yalçın döneminde yapılmıştı. Beşinci etabı da bize nasip oldu. 1,2,3,4. etaplarında emeği geçenlere 5. etabına desteklerinden dolayı Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Aşık beye, Karayolları personeline müteahhit firmaya ve Reşit Akdoğan'a teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.

Başkan Tekin, "Pazaryeri ilçemiz ile Bursa arasında artık yol sorunu olmayacak, yapılan çalışmalar ile birlikte bu yol toplamda 6 kilometre kısalmış olacak" dedi.

Pazaryeri Bursa arasındaki yol yapım çalışmaları Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde 2015 yılında 1' etap Gümüşdere Köyü Bahçesultan arası olarak başlamıştı. 2016 yılında 2'nci etap Bahçesultan Köyü Bilecik il sınırı arasını, 2017 yılında 3'üncü etap Bilecik il sınırı Güzelyurt Köyü yol ayrımı arası, 2018 yılında 4'üncü etap Güzelyurt Köyü yakınları olarak yapılmıştı. Yapımına başlanan 5'nci etap ile Pazaryeri Bursa yolu tamamlanmış olacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA