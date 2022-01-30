Pazaryeri Belediye Başkanı ikinci kez Covid-19'a yakalandı - Haberler
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Pazaryeri Belediye Başkanı ikinci kez Covid-19'a yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pazaryeri Belediye Başkanı ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Covid-19'a ikinci kez yakalandı.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Covid-19'a ikinci kez yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Tekin, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ikinci kez korona virüse yakalandığını duyurdu. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testim pozitif çıktı. İkinci defa Covid-19 virüsüne yakalandım. Allah sağlık sıhhat versin. Annemin hazırladığı doğal ilaçlarla izolasyon sürecine girdim. Duyup arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Karantina sonrasında ilçe halkımıza hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz." - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zekiye Tekin, Koronavirüs, Pazaryeri, Bilecik, Yerel, Haber

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