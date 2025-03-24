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Pazartesi hangi diziler var? 24 Mart Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? 24 Mart Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Mart 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Mart 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

ATV: dizi yok

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: Kızıl Goncalar

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 MART

14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.30 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.40 Ana Haber

20.05 İddiaların Aksine

20.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00.15 Vefa Sultan

01.25 Gönül Dağı

02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03.50 Sahur Bereketi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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