Pazartesi hangi diziler var? 24 Mart Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Mart 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Mart 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV: dizi yok
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: dizi yok
NOW TV: Kızıl Goncalar
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 MART
14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.30 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.40 Ana Haber
20.05 İddiaların Aksine
20.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Vefa Sultan
01.25 Gönül Dağı
02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03.50 Sahur Bereketi