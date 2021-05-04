Pazarlar rengârenk çiçek açtı

İç Ege'nin meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde binlerce meyve ağacının rengarenk çiçek açması ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

İç Ege'nin meyve ambarı olan Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde binlerce meyve ağacının rengarenk çiçek açması ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Baharın yüzünü göstermesiyle vatandaşların umutları artarken; rengarenk çiçek açan kiraz, vişne, armut ve elma ağaçları ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, uzun zamandır baharın gelmesini dört gözle beklediklerini belirterek, "Güzel havanın yüzünü göstermesiyle birlikte bahçelerimizde bulunan meyve ağaçları çiçek açtı. Bu eşsiz manzaraya bakmaya doyamıyoruz. Geçimimizi sağlayan meyve ağaçlarının güzelliğinin yanı sıra umutlarımız artıyor. Bundan sonra belirli aralıklarla üreticiler ilaçlama çalışmaları yapacaktır. Ürünümüzün bol olmasını ve kazancımızın bereketli olmasını diliyoruz" dediler

Ziraat Odası Başkanı Ünal, meyve veren ağaçların belirli aralıklarla ilaçlanması gerektiğini belirterek, halkı uyardı. Ünal, "ilaçlama hususunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ziraat mühendisleri ve Ziraat Odamızdaki tarım danışmanı vatandaşlara her konuda yardıma hazır beklemektedirler" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı