Pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kuruluyor mu?
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Pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kuruluyor mu?

Pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kuruluyor mu?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Kabine Toplantısında alınan kararlara göre Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlamıştı. İçişleri Bakanlığı genelge ile açık olacak kurumları ve yasaktan muaf tutulacak kişileri duyurdu. Peki, Pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kurulacak mı?

Kabine Toplantısında alınan kararlara göre Tam kapanma süreci 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlamıştı. İçişleri Bakanlığı genelge ile açık olacak kurumları ve yasaktan muaf tutulacak kişileri duyurdu. Peki, Pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kuruluyor mu? Tam kapanmada pazarlar açık mı, kapalı mı? Kısıtlamada pazarlar kurulacak mı? İşte detaylar haberimizde…

PAZARLAR KURULUYOR MU?

Toplamda 18 gün boyunca devam edecek olan tam kapanma süreci başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı boyunca muafiyeti olmayan kişiler dışarı çıkarsa cezai işlem ile karşı karşıya kalacaklar. Bu süreç içerisinde bazı işletmeler de kapalı olacaklar. Hürriyet'te yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile pazarlar 18 günlük sürede kapalı olacaklar.

TAM KAPANMADA PAZARLAR KURULACAK MI?

Hürriyet'te yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile pazarlar 18 günlük sürede kapalı olacaklar.

29 Nisan 2021 Perşembe günü kısıtlama saatine kadar semt pazarları son kez kuruldu. Kısıtlama süreci bitene kadar pazarlar açık olmayacak.

Genelgede bakkallar ve marketler ile ilgili madde ise şöyle; Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. haberler.com

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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