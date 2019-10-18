18.10.2019 19:56

Pazarlar'da tüm okullara 'Tasarım beceri atölyeleri' kuruldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki tüm ilk ve ortaokullarda, sanat, bilim, kültür, müzik ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen 'Tasarım beceri atölyeleri' kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Eğitim vizyonu' çerçevesinde Pazarlar ilçesinde farklı branşlarda 14 tasarım atölyeleri kuruldu.

Sofular Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Halil Akbulut, "Atölyemizde STEM etkinlikleri yapmaktayız. Öncelikle makarnadan köprü yaptık. Şimdi ise paraşüt tasarlamaktayız. Üretmek çok güzel" dedi.

7. sınıf Öğrencisi Damla Doymaz ise, "Oyuncak atölyemizde evde kullanmadığımız malzemelerden yaptığımız oyuncakları anaokulundaki kardeşlerimize hediye ediyoruz" diye konuştu.

Pazarlar genelinde uygulanan proje hakkında bilgi veren Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, "Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu ve Kütahya İl Müdürlüğümüzün Kütahya Eğitim vizyonu çerçevesinde her sınıf Atölye sloganı ile ilçemizdeki ilk ve ortaokullarında farklı branşlarda 14 eğitim ve tasarım atölyelerimiz oluşturuldu. Bu atölyelerde öğrencilerimizin yeteneklerine yönelik arkadaşlarımız ciddi bir çalışma yapmakta ve tespit edilen yeteneklerin geliştirilmesi yönünde de gayretler sarf edilmektedir. Tarım atölyesi, Filografi atölyesi, Müzik atölyesi, robotik kodlama atölyesi, montessori atölyesi, zeka oyunları atölyesi, oyuncak tasarım atölyesi bunlardan birkaç tanesidir. Oyuncak tasarım atölyesinde üretilen oyuncaklar Anaokulunda öğrenim gören öğrenciler tarafından kullanılıyor. Arkadaşlarımız bu projeyi gerçekleştirmek için heyecanla çalışmaktadırlar. Bu heyecanlı çalışmalarından dolayı kendilerine başarılar diler; teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA