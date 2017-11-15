Pazarlar'da İsale Hattı ve Şebeke İçme Suyu İnşaatı Yapımı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, isale hattı ve şebeke içme suyu inşaatının yapımı hızla devam ediyor.



Pazarlar Belediyesi tarihinin en büyük yatırımının hayata geçirilmeye başlandığını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "18 ayda bitirilmesi hedeflenen isale hattı ve şebeke içme suyu inşaatı yapım işinde 3 bin metresinde yapım çalışmasını İller Bankası Mühendis Şenol Kara ile birlikte kontrolünü yaptık. Kazı çalışmalarında ise 4 bin metreye ulaşıldı" dedi.



Seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Seçim öncesi vermiş olduğumuz en önemli ve birinci seçim vaadimizi hayata geçirmenin huzuru ve gururu içerisindeyiz. İlçemizin en büyük sıkıntısı içme suyu hattının ömrünü tamamlaması, patlak ve arızaların sıklıkla yaşanması, aspes borudan olan isale hattının yedek parçalarının olmaması ekibimizin en büyük sıkıntısı oluyordu. Arıza ekibimizin azimli ve özverili çalışmaları neticesinde halkımıza su kesintisi yaşatmadık. Gün geldi gece 02.00- 03.00'lere kadar buz gibi havalarda çalışma devam ettiler. Gayretlerinden dolayı belediye personelime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



İsale hattı ve şebeke içme suyu inşaatı yapım projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Kazandırdığımız yeni projeyle hem güzergahı değiştirdik hem de mesafe kısaltılarak kuşu ve küplüce köylerinden ayrılmış olduk. Yapılan planlama ili TOKİ evlerinin de rakım problemini çözmüş olduk. Böylece her yönü ile ekonomik adımlar atmış olduk.İşimiz imkanlar dahilinde İlçemizin sıkıntılarına çözüm üretmek. Hayatı kolaylaştıran adımlar atmak. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz "diye konuştu.(MB-EFE) - KÜTAHYA