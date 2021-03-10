Pazarda maske ve HES kodu denetimi
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Pazarda maske ve HES kodu denetimi

10.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:31
Pazarda maske ve HES kodu denetimi

Ordu'nun Ünye ilçesinde her Çarşamba günleri kurulan halk pazarı ve köylü pazarında vatandaşlara maske ve hes kodu denetimi yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde her Çarşamba günleri kurulan halk pazarı ve köylü pazarında vatandaşlara maske ve hes kodu denetimi yapıldı.

Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla beraber Ordu'nun bütün ilçelerinde kurulan pazarlarda HES kodu zorunluluğunun getirilmesinin ardından, Ünye'de açılan köylü ve halk pazarında HES kodu ile maske denetimi yapıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakın mesafe alışverişi yapan vatandaşlar ile maskesi çenesinin altında olan pazarcı esnafları ekipler tarafından uyarıldı.

"Taviz yok, denetim çok"

Ordu Valisi Tuncay Sonel özellikle kalabalık yerlerde HES kodu uygulamasıyla bu salgınla mücadeleye herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgularken, yapılan denetimlerde ise tavizin olmayacağı ve denetimlerin aralıksız olacağını ifade etti. - ORDU

Pazarda maske ve HES kodu denetimi
Pazarda maske ve HES kodu denetimi
Pazarda maske ve HES kodu denetimi
Pazarda maske ve HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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