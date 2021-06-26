PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir ay içerisinde pazar alışverişinden dönen 3 kadının boynundaki altın kolyeleri çalan bisikletli kapkaççı Yılmaz Karataş (46), polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da bir ay içerisinde pazar alışverişinden dönen 3 kadının boynundaki altın kolyeleri çalan bisikletli kapkaççı Yılmaz Karataş (46), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, kapkaç yaptığı bölgelerde keşif yaparken ve bir kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 22 Haziran günü, semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için Pazar arabasıyla yola çıkan G.E.'nin (42) arkasından yaklaşan cerrahi maskeli ve şapkalı bisikletli, kadının boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçtı. Şüphelinin, G.E.'nin kolyesini çaldığı ve o bölgede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİ KADININ DAHA ALTIN KOLYESİNİ ÇALDI

Bölgedeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, bisikletli kapkaççının Yılmaz Karataş olduğunu tespit etti. Karataş'ın, özellikle salı günleri kurulan semt pazarlarının bulunduğu bölgelerde bisikletle keşif yaptığı, benzer profildeki kadınların altınlarını çaldığını saptadı. Karataş'ın 25 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde pazar alışverişinden dönen F.G.'nin (38) boynundaki 25 gram altın kolye ile 8 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yine pazar alışverişinden dönen A.K.'nin (35) boynundaki 15 gram altın kolyeyi de çaldığı da tespit edildi.

POLİS, EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEM ALDI

Ekiplerin çalışması sonucu Karataş'ın, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğu tespit edildi. 24 Haziran gecesi evin bulunduğu sokakta önlem alan polis, saat 06.00 sıralarında Karataş'ı evine girerken yakaladı. Evde yapılan aramada kapkaç olaylarında kullanılan bisiklet ile şüphelinin üzerinde bir kuyumcunun kartviziti bulundu. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KUYUMCU KOLYEYİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Polisin kartvizitten irtibata geçip, iş yerine gittiği kuyumcu, Karataş'ın, altın kolyeyi kendisine getirip 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi. Kuyumcu, kapkaçtan elde edildiğini öğrendiği altın kolyeyi, ücret istemeksizin sahibine teslim edilmek üzere polise verdi. Polis de kolyeyi G.E. isimli kadına ulaştırdı. Karataş'ın, önceki tarihlerde çaldığı altın kolyelerin izine ise rastlanılmadı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde borcu olduğu için G.E.'nin altın kolyesini çaldığını söyleyen Yılmaz Karataş, diğer iki kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, tutuklandı.

PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
'Ayrılacaksın' tartışması cinayetle bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
"Ayrılacaksın" tartışması cinayetle bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Deniz Poyraz Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PAZARDA KADINLARIN ALTINLARINI KAPKAÇ YAPIYORDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:10:28. #1.14#

title