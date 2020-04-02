Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zabıta, Yerel

Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi

Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi Gaziosmanpaşa'da semt pazarında pazarcılara cezai işlem uygulandı Zabıta ekipleri pazarda denetlemelerde bulundu Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında...

02.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:00
Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi

Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi

Gaziosmanpaşa'da semt pazarında pazarcılara cezai işlem uygulandı

Zabıta ekipleri pazarda denetlemelerde bulundu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yeni genelde kapsamında denetlemelerde bulundu. Ekipler, iki pazarcı tarafından 3 metre kuralının ihlal edilmesi üzerine pazarcılara 392'şer TL para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge kapsamında semt pazarlarındaki denetimler arttırıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, yeni genelde kapsamında ilçede Perşembe günü kurulan halk pazarına gitti. Pazarın giriş ve çıkış kapılarını ayıran ekipler, aynı zamanda pazara giren vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşları meyve ve sebze seçimi yapılmaması konusunda uyaran ekipler, "Sağlığınız bizim için önemli lütfen el sürmeyiniz" yazılı kağıtlar dağıtarak tezgahlarına konulmasını istedi.

Öte yandan denetlemede iki pazarcıya genelge kapsamında düzenleme getirilen en az 3 metre kuralını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Tezgahları arasında yalnızca 1 metre mesafe koyan pazarcılara emre aykırıdan dolayı Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer TL para cezası kesildi. Ayrıca pazarda alışverişe gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar da uyarılıp evlerine gönderildi. Aynı zamanda pazarın çıkışına "Buradan pazara giriş yasaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar sadece pazarın başı ve sonunda yapılmaktadır. Lütfen kurallara uyalım" yazılı pankart asıldı.

"Uygulama çok güzel yalnız uyulması lazım"

Uygulamaların hem vatandaşın hem de pazarcının sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Mustafa Kara, "Olanları görüyoruz, işi ciddiye almak lazım. Uygulama çok güzel yalnız uyulması lazım. Sözde kalmaması gerekiyor. Bu uygulamalar aynı zamanda pazarcının sağlığı içinde geçerli. Biraz dikkat etmemiz lazım bu aşamayı atlatana kadar" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Büro Amiri Mehmet Ali Şahan, "Genelde kapsamında uygulamaya başladık. Vatandaşlarımıza pazarlarımızın giriş ve çıkış noktalarının farklı olduğunu gösteriyoruz. Pazarımızda 103 esnaf var. Esnaflarımıza 3 metre kuralına uyması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Esnafımıza maske ve eldiven konusunda yardımcı oluyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Bütün bilgilendirici çalışmaları yaptık. Bir çok yerde uyarıcı yazılarımız var" dedi.

Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi

Kaynak: İHA

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Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi
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