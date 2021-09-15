Pazarcık'ta mısır hasadı başladı - Haberler
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Pazarcık'ta mısır hasadı başladı

AA / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel
Pazarcık'ta mısır hasadı başladı

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde mısır hasadı başladı.

Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde mısır hasadı başladı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Karahöyük Mahallesi'nde gerçekleştirilen mısır hasat törenine katılarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmazcan, daha sonra gazetecilere, yeni hasat sezonunun üreticiler başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını temenni etti.

Kentteki 45 bin dönüm araziden 55 bin tona yakın mısır üretimi gerçekleştirildiğini belirten Yılmazcan, "Bilindiği üzere Pazarcık ilçemiz, Kahramanmaraş bölgesinin önemli bir tarım bölgesi. Pazarcık tarımından çok umutluyum. Hükümetimiz, sulama konusunda çok yeni ve modern projeleri, Narlı Ovamızı su ile buluşturmak için reform düzeyindeki uygulamaları ilimize kazandırmaya büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere anız yangınları konusunda da duyarlı olmaya davet eden Yılmazcan, kolluk kuvvetlerinin gerekli tedbirleri aldığını da sözlerine ekledi.

AA / Mahmut Bayazıt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pazarcık'ta mısır hasadı başladı - Haberler
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