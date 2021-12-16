Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, AA'nın
AA / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Kıyıcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El Ense" fotoğraflarını seçen Kıyıcı, haber kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar" fotoğrafına oy verdi.

Kıyıcı, oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, AA'nın Yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Pazarcık Kaymakamı Kıyıcı, AA'nın Yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Mahmut Bayazıt - Son Dakika Haberleri

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