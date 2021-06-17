Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman bitecek?

Kademeli normalleşmeyle birlikte yayınlanan genelgeyle birlikte uygulanmaya başlayan ve Cumartesi saat 22:00'den, Pazar gününü tamamen kapsayacak şekilde Pazartesi saat 05:00'e kadar uygulanan "Pazar Yasakları" uygulamasının devam edip, etmediği son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman bitecek?

Hafta sonu uygulanan yasakların ne zaman sona ereceği son dönemde en çok merak edilen konu. Vatandaşlar 21 Haziran'da yapılması beklenen Kabine Toplantısından çıkacak kararları beklerken. Hafta sonu uygulanan ve Cumartesi saat 22:00'de başlayıp, Pazartesi saat 05:00'e kadar olan sokağa çıkma yasağı hakkında vatandaşlar internetten arama yapmakta. Hafta sonu yasaklarıyla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren "Kademeli Normalleşme" sürecinde daha önce hafta içleri 20:00-05:00 arasında ve hafta sonları Cuma 20:00'dan Pazartesi 05:00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasaklarının saati ileriye alınmış ve yayınlanan genelgeyle hafta içleri saat 22:00 ve 05:00 arası hafta sonları ise Cumartesi 22:00'den Pazartesi 05:00'a kadar uygulanmasına karar verilmişti. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında geçen süreç Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerince Kabine Toplantısı kararlarına yön verecek. Şuan için yasaklar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmamasına karşın 21 Haziran'da yapılacak olan Kabine Toplantısından sonra netleşecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; hafta sonlarında ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.

BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN: "PAZAR GÜNÜ UYGULANAN KISITLAMANIN KALKMASI İÇİN..."

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların vaka sayısına göre değerlendirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söylemişti; biz yeni bir döneme girdik. Bireysel önlemler ve aşılar ile ilerleyeceğiz. Toplumsal kısıtlamayı olabildiğince az yapmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. İyi de bir politika bu ama bu rakamların biraz daha oturması gerekebilir. 5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Belki önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek, temmuz ayında daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" diye konuştu.

"BAĞIŞIKLIĞIN DAHA UZUN OLMASINI AMAÇLIYORUZ"

Prof. Dr. İlhan, üçüncü doz aşıya ilişkin, "Üçüncü doz aşıyı pekiştirici olarak düşünmek gerekiyor, bağışıklığın daha uzun olmasını amaçlıyoruz. Önce nasıl sırayla başlandıysa nasıl önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile devam ettiyse aynı şekilde uygulanması düşünülebilir. Dünyada aşıda 9 aylık bir deneyim var. 'Ne zaman yapıldığında acaba aşı ne kadar çok etki yapıyor' bunun sonuçlarına göre bu ay içinde bu da belli olacaktır. Sağlık çalışanlarının aşılanması, 65 yaş üstü ile beraber ocak ayında başlamıştı, ikinci dozları şubatta yapıldı. Hesabı yaptığımızda temmuz-ağustos aylarında 3'üncü doz aşının da yapılmasının mümkün olacağını düşünebiliriz. Burada sıra benzer bir sıra ile gidecektir. Güz dönemi gelmeden özellikle en riskli meslek grubu olan sağlık çalışanları ve daha ileri yaştakilere yapılması ile beraber sürecin pekiştirici olacağını düşünüyorum" dedi.

