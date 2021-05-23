PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
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PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADEMELİ normalleşme kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdüğü pazar günü, birçok fırının önünde uzun ekmek kuyrukları oluştu.

KADEMELİ normalleşme kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sürdüğü pazar günü, birçok fırının önünde uzun ekmek kuyrukları oluştu. Kartal'da sabahın erken saatlerinde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine kapanan İstanbullular, sabah erken saatlerde fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kartal Soğanlık'ta yakın mesafede bulunan çok sayıda fırının önünde de benzer manzaraya rastlandı. Kahvaltı için sıcak ekmek almaya fırınlara gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uydu. Fırın sahibi Kadir Çelik, 'Biz içeri teker teker aldığımız için aralarındaki mesafelerden dolayı kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar evinde, ekmeği de fırından almayı tercih ediyorlar. Bizim kültürümüze de uygun olduğu için evde ailecek kahvaltı yapıyorlar dedi.

Sırada bekleyen Şenol Kaya Kahvaltı yapmak için insanlar sıcak ekmek alıyorlar. Bu da maalesef kuyruk yapıyor. İnsanlar bir tek cumartesi-pazar kahvaltı yapıyorlar aileleri ile. Sıcak ekmek de kahvaltıda iyi gidiyor. Bugün ama durum maalesef kendini de aşmış diye konuştu. Melisa Işık ise, 'Bugün pazar, insanlar izinli. ifadelerini kullandı.

PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU
PAZAR SABAHI FIRINLARDA SICAK EKMEK KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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