Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı
Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.
SİS VE PUS GÖRÜLEBİLİR
Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Bazı illerde hava durumu:
BURSA: 15°C Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 19°C Parçalı bulutlu
ANTALYA: 25°C Parçalı bulutlu
ANKARA: 14°C Parçalı bulutlu
TRABZON: 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Kaynak: Anadolu Ajansı