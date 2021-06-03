Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinin aralığı merak ediliyor. Son kabine toplantısının ardından araştırılan sorular arasında Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? yer alıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri detayları...

Gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bu kapsamda Sokağa çıkma yasakları konusunda araştırmalar devam ediyor. Buna göre kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi ve hafta sonu 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının Haziran ayı boyunca da devam edeceğini açıkladı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokak kısıtlaması yeni genelge ile 1 güne düşürüldü. Yani Pazar günü sokak kısıtlaması tam gün uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise 22:00'ye kadar kısıtlama bulunmayacak.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokak kısıtlaması yeni genelge ile 1 güne düşürüldü. Yani Pazar günü sokak kısıtlaması tam gün uygulanmaya devam edecek. Cumartesi günleri ise 22:00'ye kadar kısıtlama bulunmayacak.