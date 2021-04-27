Pazar günü marketler açık mı? Hafta sonu marketler açık mı? Marketler ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?

Pazar günü marketler açık mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan yeni kararlara göre hafta sonu marketler açık mı? Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Tam kapanma sürecine girilmesiyle birlikte 17 gün boyunca tam kapanma sürecine uygun çalışma gösterecek olan zincir marketler, hafta sonu ise pazar günleri kapalı olacak. Marketler ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?