Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı

Hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını yorumlara kapattı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye edildi. MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz'ın ırkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğini kesti.

YORUMLARI KAPATTI

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra Deniz'in neredeyse her paylaşımının altına binlerce tepki yorumu yağdı. Gelen yorumlara cevap vermeyen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabındaki paylaşımlarını yoruma kapattı.