Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı

25.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:01

Hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını yorumlara kapattı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye edildi. MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz'ın ırkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğini kesti.

YORUMLARI KAPATTI

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra Deniz'in neredeyse her paylaşımının altına binlerce tepki yorumu yağdı. Gelen yorumlara cevap vermeyen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabındaki paylaşımlarını yoruma kapattı.

Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı
Haber Yorumları (19)
1907: ACUN FB İÇİN BABASINA EYVALLAH ETMEZ KALDI Kİ SEN PEHHHHHH
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOR: Şefler arka plandan şu gitsin bu az konuşuyor, reyting yapmıyor diyorlar onu postalıyorlar. Aşçılık değil. Para kazanma programı. . .
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
10: Hani somer şef efendi alkollü içki reklamı yaparken bizi öğrettiklerimiz le işimizle değerlendirin diyordu bu arkadaşta gençliğinde bir hata yapmış şu anda onu neden yaptığı iş ile değerlendirmiyor değerlendirmediler. Küfür ve hakarete karşıyım kesinlikle tasvip etmiyorum. Benim kanaatim sadece arkadaş patronlara hakaret küfür ettiği için hatta bunların da fb ile olması diye değerlendiriyorum.
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Hulusi Akar Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkun Oya Serdar Ortaç Demet Özdemir Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:12:21. #1.14#
title