Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
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Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

10.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:10
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, takipçisiyle 'meme' tartışması yaşadı. Dermancıoğlu, paylaşımına "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" yorumu yapan bir takipçisine "Bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi değil mi?" yanıtını verdi.

Karantina sürecinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren oyuncu Esra Dermancıoğlu göğüsleriyle ilgili gelen bir yoruma tepkisiz kalmadı. Geçtiğimiz günlerde 52 yaşına basan Esra Dermancıoğlu yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"İLK YAPACAĞINIZ ŞEY MEME ESTETİĞİ"

Esra Dermancıoğlu paylaşımına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulunup, "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.

MEME ESTETİĞİ YORUMUNA YANIT GECİKMEDİ

Ünlü oyuncu takipçinin bu yorumuna "Evet ya da kötü insanların memeleri sarkık iyi insanların memeleri hep dik şey gibi bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi değil mi?" yanıtını verdi.

Dermancıoğlu'nun bu yorumuna takipçilerinden beğeni yağdı.

Paylaşımına takipçisinden 'meme'li yorum gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

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Haber Yorumları (2)
ENİS: ESRA ABLA. . BEYLİK BİR LAF EDEYİM DEMİŞSİN, LAFI OTURTAMAMIŞSIN. TAKİPÇİN OLAN KİŞİNİN YAZISI ''CUK''OTURMUŞ. SONUÇ? ESRA:0, VATANDAŞ:1
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KARI: bu karı ataist mi
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500
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