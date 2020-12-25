Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 132. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Payitaht Abdülhamit 132. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 130. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadrazam Paşa'nın Manyas'ı kaçırması ile 'Mason Paşa kim?' sorusu yeniden gündeme gelir. Abdülhamid, Manyas'ın derin planını dikkatle takip ederken, Mahmut Paşa ise konağında bir sürprizle karşılaşır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen Eşref Aziz ise Karekin'in peşini bırakmaz.

Saliha kendine sarayda yer bulmaya çalışırken, Naime de onu göndermenin yollarını arar.

Aliye bir taraftan Naime'ye dost görünürken bir taraftan da kuyusunu kazar. Saliha'nın verdiği davete gelen misafir herkesi şaşırtır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 132. bölümde neler olacak?