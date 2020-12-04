Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 129. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 129. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

04.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:29
Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 129. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamit son bölümüyle ekranlara geldi. Payitaht Abdülhamit 128. bölüm kesintisiz izle! Payitaht Abdülhamit son fragmanı yayınlandı, 129. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Payitaht Abdülhamit 129. bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı izle! 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Payitaht Abdülhamit 129. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

Payitaht Abdülhamit yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamit 129. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Planlarının ilk aşamasını tamamlayan muhalifler, Ahmet Paşa'yı oyununun içinde tutarak talebeleri vurdurmuştur. Manyasizade talebeleri saraydan kaçırma hamlesini yine Ahmet Paşa'ya yaptırmak ister. Mason paşanın kimliğini öğrenen Hechler artık olaylara bir adım daha yakındır. Abdülhamid ise zor bir karar vermek durumunda kalır. Zakaryan artık Eşref'in gücünü kırmak ister ve kahvehaneye baskın yapar. Söğütlü Osman ve Emice'yi vuran Zakaryan, Eşref'e açıkça savaş ilan etmiştir. Eşref ise intikamı için Zakaryan'ı ele geçirmenin yollarını arar. Abdülkadir'in saraydan ayrılma kararı Bidar'ı kendini sorgulamaya iter. Hata yaptığını düşünen Bidar, oğlunu geri kazanmanın yollarını ararken aldığı bir haberle dehşete düşer. Abdülkadir kaçırılmıştır. Oğlunun hayatı için istenen de Abdülhamid'den alacağı bir bilgidir. Bidar ya Abdülhamid'in itimadını ya oğlunun hayatını kaybedecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamit . yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 129. bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT YEN BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT CANLI İZLE TRT 1

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