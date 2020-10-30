Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm saat kaçta? Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm hangi kanalda?

Yayınlandığı günden bu yana kendi kitlesini yaratan ve oldukça sevilen TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm saat kaçta? Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm hangi kanalda?

Payitaht AbdülhamitTRT 1'in en sevilen yapımlarından birisi. Oldukça dikkat çeken başarılıoyunculukları ve sevilip içselleştirilen hikayesi ile Payitaht Abdülhamit, tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Peki, Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm saat kaçta? Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamit dizisi 123. bölüm hangi kanalda?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT DİZİSİ 123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son bölümde Payitaht Abdülhamit hazırlayacağı tertipten bahsediyor ve bunun ayrıntılarını anlatıyor. Oldukça büyük ve ihtişamlı olacak olan bu tertipte her şey Payitaht Abdülhamit'in istediği gibi olacak.

Öte yandan Bidar Kadı Efendi tarafından Kılıçlar çekilmiş ve sesler yükselemeye başlamıştır.

Tahsin Paşa ise Hünkarın belindeki silah olduğunu iddia edip oldukça sinirleniyor.'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' denilen bölümde oldukça yüksek gerilimli sahneler bizleri bekliyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT GENEL HİKAYESİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?