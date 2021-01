Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Payitaht Abdülhamid var mı? Payitaht Abdülhamid 133. bölüm fragmanı!

TRT 1 Payitaht Abdülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 133. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak? Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Payitaht Abdülhamid yeni bölüm var mı? İşte, Payitaht Abdülhamid 133. bölüm fragmanı!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 132. bölümüyle seyircilerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Baş rollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Can Sipahi gibi oyuncuların paylaştığı tarih dizisi Payitaht Abdülhamid, bu hafta da her hafta olduğu gibi Cuma günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT1'in dizi platformundan Payitaht Abdülhamid'in geçen bölümlerini izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır. Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!