Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, 1919. Bölümü ile sezon finali yaptı. Peki, Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle!

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid, 119. Bölüm ile sezon finali yaptı. İzleyiciler Payitaht Abdülhamid'in sezon finalinde neler olacağını merakla beklerken Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu gibi konuları araştırdı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan sezon finali bölümünde hanedanı yok etme planları işliyor. Payitaht Abdülhamid'in sezon finali bölümünde neler olacak? Hechler sonunda tutuklanır.

Ancak Hechler'in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso'nun Hechler'e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir.

Hechler, Tahsin'in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir. Ancak Goldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir.

Abdülkadir'i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder. Halil Halid'ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır.

Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır. Goldsmith'in istediği de budur. Abdülhamid'in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid'in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.

Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky'i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar'ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 119. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL TEK PARÇA İZLE!