Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele
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Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, 1919. Bölümü ile sezon finali yaptı. Peki, Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle!

Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele
04.07.2020 07:28 | Son Güncelleme: 04.07.2020 07:32

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid, 119. Bölüm ile sezon finali yaptı. İzleyiciler Payitaht Abdülhamid'in sezon finalinde neler olacağını merakla beklerken Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu gibi konuları araştırdı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan sezon finali bölümünde hanedanı yok etme planları işliyor. Payitaht Abdülhamid'in sezon finali bölümünde neler olacak? Hechler sonunda tutuklanır.

Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele

Ancak Hechler'in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso'nun Hechler'e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir.

Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele

Hechler, Tahsin'in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir. Ancak Goldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir.

Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele

Abdülkadir'i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder. Halil Halid'ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır.

Payitaht Abdülhamid sezon finali yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 119. Bölüm sezon finali full tek parça izle! Payitaht Abdülhamid sezon finalinde nele

Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır. Goldsmith'in istediği de budur. Abdülhamid'in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid'in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.

Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky'i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar'ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 119. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL TEK PARÇA İZLE!

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