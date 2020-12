Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 130. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak?Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 130. bölümüyle seyircilerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Baş rollerini Bülent İnal, Özlem Conker,Hakan Boyav, Selen Öztürk, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Can Sipahi gibi oyuncuların paylaştığı tarih dizisi Payitaht Abdülhamid, bu hafta da her hafta olduğu gibi Cuma günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT1'in dizi platformundan Payitaht Abdülhamid'in geçen bölümlerini izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid bu hafta 130. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Geçen bölüm büyük bir heyecanla biten dizinin yeni bölümü seyirciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı!

