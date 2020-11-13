Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!
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Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!

13.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:53
Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid izleyici karşısına yine heyecanlı çıkıyor. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid 125. Bölüm fragmanında neler oluyor?

Payitaht Abdülhamid'ın 125. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Peki bu fragmanda neelr olacak? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payitaht Abdülhamid yeni sezonuyla bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Payitaht: Abdülhamid her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!

Payitaht: Abdülhamid yeni sezonuyla (5. sezon) bu akşam saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına gelecek. Yeni sezon 9 Ekim 2020 Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT 125. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Payitaht Abdülhamid ne zaman, saat kaçta? Payitaht Abdülhamid hangi gün, hangi kanalda Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle!

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

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