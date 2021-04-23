Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 148. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 148. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid saltanatını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi geniş bir kitleye sahip ve dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid 148. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 148. yeni bölüm canlı izle!

Payitaht Abdülhamid'in 148.bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 148. bölüm fragmanı sizlerle...

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yemen isyanında Cassel'in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapar. Ahmet Paşa mason azası Mihael'i öldürür. İstanbul'daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulur.

Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime'nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.

Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler