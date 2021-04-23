Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 149. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 148. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 149. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 144. bölüm fragmanı çıktı mı?