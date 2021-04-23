Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 149. bölüm fragmanı çıktı mı?
TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 148. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 149. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 144. bölüm fragmanı çıktı mı?
Payitaht Abdülhamid'in 148.bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 148. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 148. bölüm fragmanı sizlerle...
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Yemen isyanında Cassel'in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapar. Ahmet Paşa mason azası Mihael'i öldürür. İstanbul'daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulur.
Saliha ve Naime arasındaki ipler iyice gerilir. Naime'nin zaafını bilen Aliye ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için zor bir karar kalır.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 149. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 148. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa'nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli'deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.
Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI
II. Abdülhamid : Bülent İnal
Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker
Mahmud Paşa : Hakan Boyav
Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu
Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi
Theodor Herzl : Saygın Soysal
Naime Sultan : Duygu Gürcan
Prens Sabahaddin : Kaan Turgut
Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu
Fehime Sultan : Elif Özkul
Hatice Sultan : Gözde Kaya
Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu
Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan
David Grun : Şakir Güler