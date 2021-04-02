Payitaht Abdülhamid 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 145. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 145. bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 146. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 146. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 145.bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni bölümden ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid 145. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 145. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon gelir. Mahmut Paşa Abdülhamid'i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürükler. Şehzade Ahmet Nuri ise telefon hattının peşine düşerek mason paşanın izini sürer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünürken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamid 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi bittikten sonra yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid'ten padişahlığı bırakmasını ister. Mahmut Paşa ile irtibat halinde olan gizli teşkilat, Cassel'e bir tuzak kurar. 3. Orduya bağlı bazı tümenler hakkında saraya sürpriz bir haber gelir.

Fatma ve Naime'nin Aliye'yi kurtarmak için yaptıkları tertip Stefano'nun sonunu getirir. Naime, hatasını telafi etmeye çalışsa da babasının verdiği cezadan kurtulamaz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler