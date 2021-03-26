Payitaht "Abdülhamid" 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Payitaht "Abdülhamid"'un 145. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht "Abdülhamid" 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Payitaht "Abdülhamid", yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Payitaht "Abdülhamid" 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde;Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast tertip etmişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky ise son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ilk bölümünde ise neler olacak:

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir.

Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder.

5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler.

Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht "Abdülhamid" yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.