Payitaht Abdülhamid 136. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 135. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid saltanatının son 13 yılında geçen olayları sanatsal bir şekilde anlatmaktadır. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 136. bölümüyle ekranlarda olacak. Attığı her adım, kalkıştığı her hamle ve kullandığı her strateji ayrı bir akıl ürünü olan Padişah Abdülhamid ve Osmanlı Devleti, bu hafta neler yaşayacak? Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 136. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle! Payitaht Abdülhamid 136. yeni bölüm fragmanı izle!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Düyun-u Umumiye'ye olan borçları bitirmek için yapılandırma hamlesini başlatan Abdülhamid, sürecin sorunsuz tamamlanmasını ister. Yapılandırmaya engel olmak isteyen Cassel ise başında olduğu Mithras örgütüne ilk emrini verir. Sultan tarafından heyetteki üyeleri korumakla görevlendirilen Eşref Aziz, saraya kötü bir haber getirmek zorunda kalır.

Naime, kaybettiği parayı kurtarmaya çalışırken daha da batar. Aliye Naime'nin zaafından yararlanıp haremi karıştırmayı başarır. Saliha iyi niyetli yaklaşımı ve sabrıyla hünkarla aralarındaki mesafeyi kapatırken Fatma ve Aliye'nin arası iyice açılır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 136. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

TRT1'in sevilen tarih dizisi Payitaht Abdülhamid bu akşam yani 29 Ocak Cuma akşamı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Her yerden Payitaht Abdülhamid yeni bölümünü canlı olarak izlemek isteyenler aşağıdaki linkten yararlanabilir!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 136. YENİ BÖLÜM CANLI FULL İZLEME LİNKİ!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duyun-u Umumiye'ye olan borçların biteceğini söyleyen Abdülhamid, planını saklı tutar. İngiltere ise bu sefer kozunu büyük oynar. Ünlü banker Ernest Cassel artık payitahttadır. Saray tarafından görevlendirilen Eşref Aziz, bugüne kadar hiç duymadığı gizli bir örgütle karşılaşır. Kaşgarlı Nadir Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

Naime ve Aliye, Saliha Sultan'a tuzak kurarken Stefano da onları kendi tuzağına düşürmüştür. Emsal, Saliha Sultan'ın başına gelenler için Naime'den şüphelenir. Aradığı kanıtı da bulunca haremde artık kılıçlar çekilir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 135. SON BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ İZLE!