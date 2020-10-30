Payitaht Abdülhamid 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni sezon 5. bölüm fragmanı çıktı mı?

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 5. sezon dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 4. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 124. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 4. bölümü bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 3. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 123. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Saray önünde patlatılan arabanın tahkikat raporu Abdülhamid'e getirilir. Cesedin Hechler'e ait olup olmadığı net değildir. İngilizler Hechler'in yeniden sefir olması için evraklarının tamamlandığını, Osmanlı'nın sefiri öldürerek savaş suçu işlediğini, Abdülhamid'e deklare ederler. İngilizler hadiseyi kamuoyuna ilan etmemek için saraya tek şart koşarlar: Osmanlı'nın Akabe'den çekilmesi… Kendisinden emin olan Sultan Abdülhamid, Hechler'i yeniden ortaya çıkarmak için bir oyun kurar. Sarayda gazetecilerin de katıldığı bir davette, keman dinletisi gerçekleştirir. Artin'i korumak üzere görevlendirilen Söğütlü ve ekibi Eşref Aziz'in gayrinizami harpçi olduğunu öğrenir. Söğütlüler, Eşref Aziz'i attıkları hapisten çıkarırlar. Ancak diğer taraftan üçlerin kilit isimleri Zakaryan ve Tatavlalı Eşref Aziz'i öldürmek için tuzağa çekerler. Abdülhamid'in iyi niyetli tavrı Fatma'nın onun hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeye yetmez. Bidar'ın aşırıya kaçan tedbirleri herkesi bunaltır. Fatma haremde beli hançerli dolaşmaya başlayınca Bidar'ın şüpheleri iyice artar. Bidar ve Fatma Abdülhamid'in huzurunda restleştiğinde haklı çıkan kim olacaktır? Eşref Aziz tuzaktan kurtulabilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 123. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 4 BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid Hechler'i ortaya çıkararak masonlara darbe vurmuştur. Abdülhamid'in sıradaki planı masonların büyük loca olmaları için toplanmalarını engellemektir. Abdülhamid'in şüphesi sadece Zülüflü üzerinde değildir. Ahmet Paşa da şüphe duyulan paşalar arasına eklenir. Başmabeyinci Tahsin Paşa kendi yöntemleri ile mason paşayı bulmaya çalışır. Zakaryan'ların Artin'in peşine düşüp öldürmeleri Eşref Aziz'i düşündürür. Zakaryan'ın hâkim olduğu yerleri ve planlarını öğrenmeye kararlıdır. Zakaryan'ın mekânlarını inceleyen Eşref Aziz bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Onların kurduğu oyunların içine kendisi de dâhil olur.

Bidar haremdeki tedbirleri iyice arttırır. Meziyet hiç istemese de Abdülkadir'den uzaklaşmak zorunda kalır. Abdülkadir bunun sorumlusu olarak gördüğü annesiyle karşı karşıya gelir. Bidar bir türlü ispat edemese de Fatma'nın hain olduğundan emindir. Onun oyununu bozmak, niyetini öğrenmek için uğraşır. Fatma'ya nihayet beklediği haber gelir. Artık babasına itibarını geri kazandıracak, amcası Abdülhamid'i de zora sokabilecektir. Ancak Fatma istediği delillere ulaşabilmek için Bidar'ı atlatmak zorundadır. Bu da hiç kolay değildir. Aliye'nin ise planı başkadır. Bidar'ın öldürüldüğünü gördüğü kabusu gerçek mi olacaktır?Abdülhamid aradığı Mason Paşa'yı sonunda öğrenebilecek midir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler