Payitaht Abdülhamid 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Payitaht Abdülhamid 120. bölüm izle!

TRT'nin en beğenilen tarih dizilerinden birisi Payitaht: Abdülhamid dizisidir. Payitaht Abdülhamid bu akşam 5. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon 1. bölümünde neler olacak? Son bölümde ne oldu? 121. bölüm fragmanı çıktı mı?

Payitaht Abdülhamid'in 5. sezonu bu akşam başlıyor. Merakla beklenen yeni sezondan ilk görüntüler geldi. Payitaht Abdülhamid yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid yeni sezon 1. bölüm izle! Payitaht Abdülhamid 121. bölüm fragmanı sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 119. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Hechler sonunda tutuklanır. Ancak Hechler'in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso'nun Hechler'e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir. Hechler, Tahsin'in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir. AncakGoldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir. Abdülkadir'i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder.

Halil Halid'ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır. Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır. Goldsmith'in istediği de budur. Abdülhamid'in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid'in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.

Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky'i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar'ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.

Abdülhamid şifa bulmak için gittiği yerde vurulacak mı? Hechler, Goldsmith, Blavatsky ve onları destekleyenler hanedanı yok etme amaçlarına ulaşacak mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD (5. SEZON) YENİ SEZON 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid'in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir. Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid'e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid'in karşısında birleşir. Bidar, yaşanan olaylardan sonra kimseye güvenemez olur. 5. Murad'ın kızları Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesi Bidar'ı fazlasıyla rahatsız eder. 5.Murat'ın vefat haberi Abdülhamid'i üzerken Masonları umutlandırır. Büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklemektedirler. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Art arda depo ve fabrikalarda patlamalar olur. 5. Murat'ın vasisi, Masonların büyük umudu, Abdülhamid'in gizli düşmanı kimdir?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 121. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 120. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler