Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho nereli, kaç yaşında? Paulo Coelho kitapları

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'nun hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Paulo Coelho eşi kim, evli mi gibi soruları aratıyor. Kitapları ve sözleri ile dikkat çeken isim, kaleme aldığı şarkı sözleri ile de adından söz ettiriyor. Paulo Coelho biyografisi haberimizde.

Paulo Coelho kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü yazar, edebiyat dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekiyor. Coelho hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Paulo Coelho nereli? Paulo Coelho eşi kim? İşte, Paulo Coelho hayatına dair ayrıntılar...

PAULO COELHO KİMDİR?

Coelho, 24 Ağustos 1947 tarihinde Brezilya Rio de Janerio'da dünyaya geldi. Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan isim, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (The Pilgrimage) adlı kitabında anlattı.

1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri haline getirdi. 42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu.

Paulo Coelho'nun kurduğu Paulo Coelho Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım sağlıyor. Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim kurulundadır. Paulo Coelho'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları kaleme alıyor.Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak Türkçeye çevrildi ve Mart 2011'de yayınlandı.

KİTAPLARI

Elif

Beşinci Dağ

Işığın Savaşçısının Elkitabı

On Bir Dakika

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Simyacı

Şeytan ve Genç Kadın

Veronika Ölmek İstiyor

Zahir

Hac

Portobello Cadısı

Kazanan Yalnızdır

Brida

Akra'da Bulunan Elyazması

Aldatmak

Casus

Hippi