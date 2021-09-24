Paulo Coelho kimdir? Paulo Coelho kitapları nelerdir? Paulo Coelho kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Okçu'nun Yolu kitabı kimin?

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PAULO COELHO KİMDİR?

Paulo Coelho (d. 24 Ağustos 1947, Rio de Janerio), Brezilyalı roman ve söz yazarı.

Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı. 1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho'yu en çok okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı. 42 ülkede yayınlanan, 26 dile çevrilen Simyacı, benzersiz bir başarıya ulaştı ve bu kitap sayesinde Gabriel Garcia Marquez'den sonra en çok okunan Latin Amerikalı yazar oldu. Paulo Coelho'nun kurduğu Paulo Coelho Enstitüsü, ülkesindeki yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etmektedir. Coelho, UNESCO'nun Kültürlerarası Diyaloglar programında danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın yönetim kurulundadır. Paulo Coelho pek çok saygın ödülün sahibi oldu; bunlar arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve Fransız Légion d'Honneur nişanı da vardır. Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Paulo Coelho Rio de Janerio'da yaşamaktadır.

Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak Türkçeye çevrildi ve Mart 2011'de yayınlandı. Romanda, yazar ve yetenekli bir keman virtüözü, sıradışı genç bir Türk kızı Hilal'in Sibirya'yı baştan başa geçecekleri bir yolculuk sırasında, kendileri, birbirleri ve varoluşları ile yüzleşmeleri anlatılmaktadır. Kitabın tanıtımı için açtığı yarışmayı Aleph by Raif Kurt videosuyla, Türk sanatçı Raif Kurt kazanmıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TÜRKÇE'YE ÇEVRİLMİŞ ESERLERİ NELERDİR?

Elif

Beşinci Dağ

Işığın Savaşçısının Elkitabı

On Bir Dakika

Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Simyacı

Şeytan ve Genç Kadın,

Veronika Ölmek İstiyor

Zahir

Hac

Portobello Cadısı

Kazanan Yalnızdır

Brida

Akra'da Bulunan Elyazması

Aldatmak

Casus

Hippi

Okçu'nun Yolu

PAULO COELHO'NUN SON KİTABI HANGİSİ? METE GAZOZ'A ADADIĞI KİTAP HANGİSİDİR?

Simyacı başta olmak üzere sayısız önemli esere imza atan Brezilyalı yazar Paulo Coelho, yeni kitabı The Archer 'Okçu'nun Yolu' kitabını, Olimpiyatlar'da altın madalya kazanan Mete Gazoz'a adadı. 74 yaşındaki yazar, 74 yaşındaki yazar Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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