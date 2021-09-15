PAÜ Yönetimi Yeni Eğitim Öğretim Yılına Dair Pandemi Tedbirlerini Açıkladı

PAÜ Senatosu, yüz yüze eğitimin gerçekleştirileceği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği olağan toplantılarını uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirdi. Toplantıda, yüz yüze eğitimde uygulanacak pandemi kurallarına ilişkin önemli kararlar alındı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, senato üyeleri ve daire başkanları katıldı.

Rektör Kutluhan: "Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız"

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yüz yüze eğitimde uygulanacak kuralların belirlenmesinde senato üyelerinin katkılarını önemsediklerini hatırlatırken Hes kodunu pusulaya girmesi ile öğrenci kartları ile eşleştirilen HES kodları sayesinde, öğrencilerin kartlarını bir cihaza okutarak binaya gireceklerini, böylece durumu riskli olan öğrencilerin binaya girişlerinin önüne geçilmiş olacağını belirtti. Dersin öğretim üyesinin HES kodunda riskli olduğu tespit edilen öğrenciler konusunda, Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan bir protokol kapsamında bir gece öncesinden bilgilendirileceğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kutluhan, sözlerine şöyle devam etti: "Öğrenci yoğunluğu fazla olan fakültelerin, mesai ve ders saatlerinde farklılığa gitmesi özellikle sabah ulaşımda ve öğle yemeği saatlerinde yemekhanede yaşanabilecek insan yoğunluğunu en aza indirmek hususunda önem arz etmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız ile yaptığımız toplantı sonucunda öğle yemeği saatlerinin 11. 30 ile 14. 30 aralığında genişletilmesini uygun gördük. Yine yemekhane girişinde de HES kodu uygulaması devam edecek. " Konuşmasının devamında bu pandemi ile mücadelenin aynı zamanda bir savaş olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Bazıları bunu olağan bir durum olarak görüyor. Orada bir yanılgımız var. Bu şartlarda, elimizden geleni yapmak ve yüz yüze eğitimi devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda herkes görev alacak. Dekanlıklarımıza da büyük yük düşmektedir. Aksama yaşanan yerlerde, en kısa sürede, çözüm önerileri getirerek sorunu çözmeliyiz. Bu şartları ilk kez yaşıyoruz; yaşanabilecek sorunları şu aşamada ancak hayal edebiliyor ve ona göre çözümler üretiyoruz. " diye konuştu.

Öğrencilere PCR testi ve gerekli ilk müdahale MEDİKO binasında yapılabilecek

24 saat kullanıma açık olan ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kütüphanelerin de belli aralıklarla havalandırılması ve temizliğinin yapılmasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, pandemi nedeniyle, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için alınan kararların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde ilk birkaç haftanın önemini belirtti. Ders sürelerinin kısaltılarak sınıfların havalandırılması için vakit ayrılması gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, karantinada olacak öğrencilerin, karantina süresi boyunca, dersleri EDS sisteminden takip edeceklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, hastalık belirtisi gösteren öğrencilere PCR testi ve gerekli ilk müdahalenin, yenileme çalışmaları tamamlanan MEDİKO binasında yapılabileceğini, gerekli görülmesi halinde ise öğrencinin bir sağlık kuruluşuna sevk edileceğini söyledi.

Öğrenciler, binalara ancak HES kodu ile girebilecek; derslerde maske takmak zorunlu olacak

Toplantı, senato üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişi ile devam ederken, toplantı sonunda alınan kararlar Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından okundu. PAÜ Senato Toplantısı sonucunda;

Tüm öğrenciler, HES kodlarını pusula bilgi sistemine işleyecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk haftası, oryantasyon haftası olacak.

Öğrenciler binalara HES kodu ile alınacak. Öğretim üyelerinin HES kodu takipleri ise dekanlıklar tarafından gerçekleştirilecek.

Fiziki şartları uygun olan fakültelerde öğrenci giriş ve çıkışları için farklı kapılar belirlenecek.

Öğrenciler, dersleri mutlaka maskeli takip edebilecek ve öğretim üyeleri ders anlatımı sırasında öğrenciler ile yeterli mesafe sağlanabiliyorsa maskesiz ders anlatabilecek.

Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu fakültelerde mesai ve derslerin başlama saatleri farklılık gösterecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri