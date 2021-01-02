PAÜ'nün yeni rektörü Kutluhan oldu
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PAÜ'nün yeni rektörü Kutluhan oldu

02.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:36
PAÜ'nün yeni rektörü Kutluhan oldu

PAMUKKALE Üniversitesi'nde görevden alınan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan getirildi.

PAMUKKALE Üniversitesi'nde görevden alınan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan getirildi.

Prof. Dr. Kutluhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten yapılan ataması bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararı ile Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 10 Ağustos'ta vekaleten atandığı Pamukkale Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu.

Daha önce Pamukkale Üniversitesi'nde görevi bulunmayan Kutluhan, 2011 yılındaki rektörlük seçimlerinde adaylar arasındaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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