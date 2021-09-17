PAÜ Mimarlık Öğrencileri Birincilik Ödülü Aldı

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Karma Fuarcılık tarafından 8-11 Eylül 2021 tarihleri arasında Sakarya/Sapanca'da düzenlenen "PSB Anatolia 2021 Fuarı" kapsamında düzenlenen Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. sınıf öğrencileri ülke genelinde 12 üniversitenin katıldığı yarışmada Tasarım ve Uygulama Yarışması Jürisi tarafından '2021 Yılı Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

5m. x5m. 'lik bir bahçe alanında tasarım yaklaşımlarına göre projelendirilmesi ve sonrasında da 25m2'lik alan (katılan her guruba fuar alanı içerisinde tahsis edilen) içerisinde bu tasarımını uygulaması istenen yarışmada bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri; Rümeysa Işık, Ezgi Nur Şimşek, Meryem Gümüş, Emin Umut Tanrıverdi, Ahmet Asım Kadah ve Hüseyin Tüccar'ın tasarlayıp uyguladıkları proje birinci oldu. Birincilik ödülünün sahibi olan PAÜ Öğrencilerine ödülleri TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen gala yemeğinde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından takdim edildi.

Rektör Kutluhan: "Bu tür ödüller, üzerimizdeki sorumluluğu arttırmaktadır"

Yarışmada birinci olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerini, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmeye MTF Dekanı Prof. Dr. Murat Zengin, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Doğan, Doç. Dr. Ayşe Özdemir ile birincilik ödülünün sahibi olan geleceğin peyzaj mimarı öğrenciler katıldı. Öğrencileri elde ettikleri birincilikten dolayı tebrik eden ve bu başarılarını bir üst seviyeye çıkarmalarını temenni eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Öğrencilerimizin, henüz lisans eğitimleri sırasında, ulusal yarışmalarda, derece elde etmeleri gelecekte ne yapmak istediğini bilen, mesleki açıdan özgüvenleri yüksek, geleceğin mimar ve peyzaj mimarlarını yetişmesinin önünü açacaktır. Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında bir yandan ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaları ile yer almaları ve bu yarışmalarda derece elde etmeleri, Üniversitemiz bünyesinde verdiğimiz eğitimin kalitesinin bir ölçütü olmakla birlikte bu kaliteyi bir üst basamağa çıkarmak adına Üniversite Yönetimi olarak bizlere ve öğretim üyelerimize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Pamukkale Üniversitesi olarak bizler, öğrencilerimizin elde ettikleri her başarıda onların mutluluğuna ortak olmaya, çalışmalarında onlara destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Bir süre önce kampüsümüzde peyzaj düzenlemesi yaptığımız, yaşadığımız bu ortamı birlikte güzelleştirdiğimiz, peyzaj mimarlığı öğrencilerimizi yetiştiren değerli hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor; '2021 Yılı Birincilik Ödülü' alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu başarılarını daha sonraki projeler ile bir üste basamağa çıkarmalarını temenni ediyorum. "

Görüşme, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından öğrencilere günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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