Pau kimdir? PAU Ayşe ile nasıl tanıştı? PAU kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen PAU, aynı zamanda pek çok şarkının altına da imza attı. Sebastian, Ego, Sensin Doktorum gibi parçaları bulunan PAU, Ayşe adlı kişiyle de videolar çekerek milyonlarca izlenmeye ulaştı. Peki, Pau kimdir? PAU'nun gerçek adı nedir? PAU ile Ayşe nasıl tanıştı?

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan isimlerden olan PAU, Ayşe ile tanışmasını anlattı. Peki, PAU kimdir?

PAU NE DEMEK?

PAU kelimesi, Ayhan Ulu'nun üniversiteden kalma bir anısı. PAU, Piyanist Ayhan Ulu'nun kısaltılmışıdır.

PAU KİMDİR?

1 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen PAU'nun gerçek adı Ayhan Ulu'dur. İzmir'in Bornova ilçesinde doğan Pau, aslen Karslı Azeri Türklerinden olan bir sanatçıdır. Bir kız kardeşi ve birerkek kardeşi bulunmaktadır. Müzisyen bir babanın oğlu olan Ayhan Ulu, Ege Üniversitesi Konservatuvar mezunudur.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan bir isim olan PAU'nun Var Bir Hayalimiz, Sensin Doktorum, Ego gibi şarkıları da bulunmaktadır.

Instagram'da yayınladığı videolarda Ayşe adlı bir kadını görmek de mümkün. PAU, Ayşe'nin sokakta darp edilmesinin ardından ona evini açtığını ve onun psikolojik sorunları geçene kadar yanında kalmasını istediğini belirtiyor.