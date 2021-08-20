Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri! 'Yandırdın Beni' Patron-FRO rap şarkı sözleri nedir?
Patron'un yeni şarkısı Yandırdın Beni Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 33 bin izlenme alırken 2 bin de beğeni aldı. Yandırdın Beni şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Yandırdın Beni sözleri nedir? Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri nelerdir?
Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri merak ediliyor. Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
PATRON & FRO - YANDIRDIN BENİ SÖZLERİ
Yâr beni yandırdın, kapına dayandım
Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın
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Bu gece gelme, kötü konuşurum
Kırmaya çalışırım inan en iyi ihtimalle
Seni tanımamış gibi bi' bakış atıp
Ederim kendime ihanet
Umrumda değil yansın mahalle
Bana kalsın ihale
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Senle bir elmanın iki yarısı
Olmak için yaratılıp
Bu cennetten atılıp
Dünyaya sürülen bi' ben miyim, ah
Sen şeytana bile inanıp
Beni de günahlara tanık
Elmadan ısırık alıp
Havva'ya inanan Adem miyim, ah
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Artık etmem yeminler
Sana vermem emirler
İğrendi dertlerden midem
Senlen sevi*mek bile gerçek değil
Ben izledim pespembe filmler
Okudum erdemli şiirler
Gezegenler, şehirler
Gezdik de ne oldu ha? (Ah, hayır)
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Yandırdın beni, yandırdın beni
(Ah, hayır)
Yandırdın beni, yandırdın beni
(PMC in the house)
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Yâr beni yandırdın, kapına dayandım
Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın
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Yâr beni yandırdın, kapına dayandım
Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın
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Yeter her gün broz day, bana gerek soulmate
Ben istesem de ruh ikizi yanılmak hiç hoş değil
O melek gibi bembeyaz, ben Fedon gibi bronz
Ve o her yemeği sosladı bense sanki Saltbae
No sos, rosto
Ben Rocco, oysa sandı Haribo
Promo's, kripto's
Big boss sanki Don Corleone
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Benimkisi Rolls Royce, sen Mercedes'e kandın
Ve ne desen de boş, eski bi' SMS'den farksız
Var hakkında bilmediğim tonla konu bense fransız
İstemezdim böyle olsun sonu senle aşkım
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Yüreğine sordun mu hiç?
Yok etmek bu kadar basit mi
Beni mazinden kovdun mu bi*ch?
Ah, ah, yeah
Yandırdın beni, yandırdın beni
Ah, ah, yeah
Yandırdın beni, yandırdın beni
(Yâr beni, yandırdın)
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Yâr beni yandırdın, kapına dayandım
Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın
Ne desen inandırdın Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
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Yâr beni yandırdın, kapına dayandım
Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın
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(PMC in the house)
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Yandırdın beni, yandırdın beni
Yandırdın beni, yandırdın beni