Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri! 'Yandırdın Beni' Patron-FRO rap şarkı sözleri nedir?
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Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri! 'Yandırdın Beni' Patron-FRO rap şarkı sözleri nedir?

Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri! 'Yandırdın Beni' Patron-FRO rap şarkı sözleri nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Patron'un yeni şarkısı Yandırdın Beni Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 33 bin izlenme alırken 2 bin de beğeni aldı. Yandırdın Beni şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Yandırdın Beni sözleri nedir? Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri nelerdir?

Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri merak ediliyor. Şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PATRON & FRO - YANDIRDIN BENİ SÖZLERİ

Yâr beni yandırdın, kapına dayandım

Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın

Ne desen inandırdın Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

---

Bu gece gelme, kötü konuşurum

Kırmaya çalışırım inan en iyi ihtimalle

Seni tanımamış gibi bi' bakış atıp

Ederim kendime ihanet

Umrumda değil yansın mahalle

Bana kalsın ihale

---

Senle bir elmanın iki yarısı

Olmak için yaratılıp

Bu cennetten atılıp

Dünyaya sürülen bi' ben miyim, ah

Sen şeytana bile inanıp

Beni de günahlara tanık

Elmadan ısırık alıp

Havva'ya inanan Adem miyim, ah

---

Artık etmem yeminler

Sana vermem emirler

İğrendi dertlerden midem

Senlen sevi*mek bile gerçek değil

Ben izledim pespembe filmler

Okudum erdemli şiirler

Gezegenler, şehirler

Gezdik de ne oldu ha? (Ah, hayır)

---

Yandırdın beni, yandırdın beni

(Ah, hayır)

Yandırdın beni, yandırdın beni

(PMC in the house)

---

Yâr beni yandırdın, kapına dayandım

Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın

Ne desen inandırdın Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

---

Yâr beni yandırdın, kapına dayandım

Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın

Ne desen inandırdın Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

---

Yeter her gün broz day, bana gerek soulmate

Ben istesem de ruh ikizi yanılmak hiç hoş değil

O melek gibi bembeyaz, ben Fedon gibi bronz

Ve o her yemeği sosladı bense sanki Saltbae

No sos, rosto

Ben Rocco, oysa sandı Haribo

Promo's, kripto's

Big boss sanki Don Corleone

---

Benimkisi Rolls Royce, sen Mercedes'e kandın

Ve ne desen de boş, eski bi' SMS'den farksız

Var hakkında bilmediğim tonla konu bense fransız

İstemezdim böyle olsun sonu senle aşkım

---

Gözlerini dolduğında sildim Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yüreğine sordun mu hiç?

Yok etmek bu kadar basit mi

Beni mazinden kovdun mu bi*ch?

Ah, ah, yeah

Yandırdın beni, yandırdın beni

Ah, ah, yeah

Yandırdın beni, yandırdın beni

(Yâr beni, yandırdın)

---

Yâr beni yandırdın, kapına dayandım

Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın

Ne desen inandırdın Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

---

Yâr beni yandırdın, kapına dayandım

Ateşine düştüm, iki lafa kandırdın

Ne desen inandırdın Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

(PMC in the house)

---

Yandırdın beni, yandırdın beni

Yandırdın beni, yandırdın beni

Haber Yorumları
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Patron - Yandırdın Beni şarkı sözleri! 'Yandırdın Beni' Patron-FRO rap şarkı sözleri nedir? - Haberler
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