Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor ne zaman, nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor film özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Patron Mutlu Son İstiyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Patron Mutlu Son İstiyor konusu, özeti ve Patron Mutlu Son İstiyor oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor ne zaman, nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor film özeti!
İzleyenleri ekrana bağlayan Patron Mutlu Son İstiyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Patron Mutlu Son İstiyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor ne zaman, nerede çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor film özetini sizler içi derledik.
Patron Mutlu Son İstiyor Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı bir Türk filmidir. Filmin başrollerinde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Murat Başoğlu oynamıştır.
Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın ( Tolga Çevik ), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.
Patron Mutlu Son İstiyor filmi 2013 yapımıdır. 1 Ocak 2014 tarihinde yayınlanmıştır.
Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül
Murat Başoğlu - Faruk
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi
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