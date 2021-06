Patron - Kısasa Kısas sözleri | Kısasa Kısas şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Patron'un yeni şarkısı Kısasa Kısas bugün çıktı. Kısa sürede 40 bin izlenme ve 7 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Patron - Kısasa Kısas rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Patron - Kısasa Kısas şarkısının sözleri nelerdir? Kısas Kısas sözleri...

PATRON - KISASA KISAS SÖZLERİ

Kısasa kısas

Patlıyoruz bu gece

Cepte sakız hazır

Alayına caz

Kısasa kısas ya

Masaları kes ya

Manitalar es

Alayına jest

***

İçerisi kush

Dışarısı kaos

Saklanıyor p*ştlar

Oldu Mickey Mouse

Yerine otur lan

Yolunuz yokuş

Affetmek yok

Çoktan Bozuldu o tuş

Mekanı basıyoruz keke cepte paralarla

Tek bi düşünce gece bu kafalarda

Ve manita öyle sıcak ki sanki magma

Bura benim krallığım bu da Magna Carta

Datça Bodrum Kemer Belek Kalkan

Whatsapp'ın yoksa da yaz bana Telegramdan

Bugün beni mutlu et güzel bi masajla

Bak yarın emrinde bi Avm ve tonla mağaza

***

''B*tches aint shit but hoes and tricks''

Bigg boss and b*tches this is the profit hit!

Bunlar hepsi çokonat

Kafa coco nut

Benim burda godoman

Yok sana fotoğraf x2

***

Kısasa kısas

Patlıyoruz bu gece

Cepte sakız hazır

Alayına caz

Kısasa kısas ya

Masaları kes ya

Manitalar es

Alayına jest x2

***

Herkes çalıyor 'Goal'

Ya da 'Yolu Yok'

Taktikleri fos

Takipçiler bot

Kredi kart çok ha

Peter Pan boss

Ben bi Freddy Krueger

Sense pelikan toy ha

***

Sen anca Sabri reis

Ben Eric Cantona

Bende teras bahçe

Sendeki balkon ha

Siz Hitler gibisiniz

Bense sanki Malcolm X

Big boss is 'Red kid'

Sizse 'Daltonlar'

Alayına caz!

Kararını pasla

Zamanımız az

Harca yine cepten zararına sat

Bu yaptığımı rapten zararıma say

Hepsi balayındalar

Gel Saray'ımda da kal

Arayan babansa

Sarayım da yak

Işıldayan cantlar

Yemez hiç makas

Otoparkta Mamba

Bagajında mal

Bunalttı yine corona

Coşasımız var

Hızlanıp da lavaboya koşasımız var

Karanfil içen kızlar locamızdalar

Bilmem evde manitanız, kocanız mı var

Onlarca parfüm locayı sarar

Yanımızda otel

Boş odamız da var

Viski sodamız da var

Rom-Cola'mız da var

Bana ne istiyorsan sor

Gece sonuna kadar

***

Kısasa kısas

Patlıyoruz bu gece

Cepte sakız hazır

Alayına caz

Kısasa kısas ya

Masaları kes ya

Manitalar es

Alayına jest x2

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Patron - Kısasa Kısas şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 45 bin izlenmeyi geçmiş ve 7 bin beğeni almıştır.