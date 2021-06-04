Patron - Kısasa Kısas sözleri | Kısasa Kısas şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Patron'un yeni şarkısı Kısasa Kısas bugün çıktı. Kısa sürede 40 bin izlenme ve 7 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Patron - Kısasa Kısas rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Patron - Kısasa Kısas şarkısının sözleri nelerdir? Kısas Kısas sözleri...
PATRON - KISASA KISAS SÖZLERİ
Kısasa kısas
Patlıyoruz bu gece
Cepte sakız hazır
Alayına caz
Kısasa kısas ya
Masaları kes ya
Manitalar es
Alayına jest
***
İçerisi kush
Dışarısı kaos
Saklanıyor p*ştlar
Oldu Mickey Mouse
Yerine otur lan
Yolunuz yokuş
Affetmek yok
Çoktan Bozuldu o tuş
Mekanı basıyoruz keke cepte paralarla
Tek bi düşünce gece bu kafalarda
Ve manita öyle sıcak ki sanki magma
Bura benim krallığım bu da Magna Carta
Datça Bodrum Kemer Belek Kalkan
Whatsapp'ın yoksa da yaz bana Telegramdan
Bugün beni mutlu et güzel bi masajla
Bak yarın emrinde bi Avm ve tonla mağaza
***
''B*tches aint shit but hoes and tricks''
Bigg boss and b*tches this is the profit hit!
Bunlar hepsi çokonat
Kafa coco nut
Benim burda godoman
Yok sana fotoğraf x2
***
Kısasa kısas
Patlıyoruz bu gece
Cepte sakız hazır
Alayına caz
Kısasa kısas ya
Masaları kes ya
Manitalar es
Alayına jest x2
***
Herkes çalıyor 'Goal'
Ya da 'Yolu Yok'
Taktikleri fos
Takipçiler bot
Kredi kart çok ha
Peter Pan boss
Ben bi Freddy Krueger
Sense pelikan toy ha
***
Sen anca Sabri reis
Ben Eric Cantona
Bende teras bahçe
Sendeki balkon ha
Siz Hitler gibisiniz
Bense sanki Malcolm X
Big boss is 'Red kid'
Sizse 'Daltonlar'
Alayına caz!
Kararını pasla
Zamanımız az
Harca yine cepten zararına sat
Bu yaptığımı rapten zararıma say
Hepsi balayındalar
Gel Saray'ımda da kal
Arayan babansa
Sarayım da yak
Işıldayan cantlar
Yemez hiç makas
Otoparkta Mamba
Bagajında mal
Bunalttı yine corona
Coşasımız var
Hızlanıp da lavaboya koşasımız var
Karanfil içen kızlar locamızdalar
Bilmem evde manitanız, kocanız mı var
Onlarca parfüm locayı sarar
Yanımızda otel
Boş odamız da var
Viski sodamız da var
Rom-Cola'mız da var
Bana ne istiyorsan sor
Gece sonuna kadar
***
Kısasa kısas
Patlıyoruz bu gece
Cepte sakız hazır
Alayına caz
Kısasa kısas ya
Masaları kes ya
Manitalar es
Alayına jest x2
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Patron - Kısasa Kısas şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 45 bin izlenmeyi geçmiş ve 7 bin beğeni almıştır.