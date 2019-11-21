Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi
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Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği öne sürüldü

21.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:04
Patrik Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Fener Rum Patriği 'un Tarabya'daki evine geçen cumartesi gecesi maskeli kişilerin girdiği öne sürüldü.


Aynı kaynaklar güvenlik kameralarının maskeli hırsızların eve girdiğini kaydettiğini evdeki hizmetçinin de eve girenlerin hırsız olduğunu anladığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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