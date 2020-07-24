Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndüAYDIN'ın Efeler ilçesinde, tamir edilmesi için telefoncu dükkanına bırakılan cep telefonu patlayarak alev alırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tamir edilmesi için telefoncu dükkanına bırakılan cep telefonu patlayarak alev alırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dükkan sahibi Ömer Çağlar Sürer, 'Önümdeki diğer telefonları tamir ederken bir anda patlama sesi duydum. Baktığımda telefonun patladığını ve yandığını gördüm" dedi. Olay, 13.30 saatlerinde Hasan Efendi mahallesindeki Emnalar Pasajı'nda bulunan bir cep telefoncu dükkanında meydana geldi. Ömer Çağlar Sürer'in sahibi olduğu dükkana tamir edilmesi için bırakılan bir cep telefonu, Sürer'in arkasında dururken birden patlayarak yanmaya başladı. Sürer daha sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürerek dükkanın dışına çıkarttı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler de o an iş yerinde yalnız olan Ömer Çağlar Sürer'in büyük panik yaşadığı görülüyor. PATLAMALAR ŞİŞMİŞ BATARYA VE SICAKLARDAN KAYNAKLANIYOR

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Umut ve Sevgi yolu Emnalar Pasajında bulunan telefon tamirhanesi işletmecisi Ömer Çağlar Sürer, güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili patlama anında başka bir telefonu tamir ettiğini belirterek, 'Müşterimiz telefonu tamir için getirmişti. Ben de sırası gelinde tamir etmek için yan tarafa koydum. Önümdeki diğer telefonları tamir ederken bir anda patla sesi duydum ve irkildim. Baktığımda telefonun patladığını ve yandığını gördüm. Söndürmek için uğraştım ve söndürdüm. Telefon komple yandı. Daha sonra müşterimizi çağırdık durumu anlattık. Patlamalar genelde bataryadan kaynaklanıyor. Özellikle de şişmiş bataryalardan ve sıcaktan kaynaklı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA