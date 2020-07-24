Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü

Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndüAYDIN'ın Efeler ilçesinde, tamir edilmesi için telefoncu dükkanına bırakılan cep telefonu patlayarak alev alırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.07.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:49

Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tamir edilmesi için telefoncu dükkanına bırakılan cep telefonu patlayarak alev alırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dükkan sahibi Ömer Çağlar Sürer, 'Önümdeki diğer telefonları tamir ederken bir anda patlama sesi duydum. Baktığımda telefonun patladığını ve yandığını gördüm" dedi. Olay, 13.30 saatlerinde Hasan Efendi mahallesindeki Emnalar Pasajı'nda bulunan bir cep telefoncu dükkanında meydana geldi. Ömer Çağlar Sürer'in sahibi olduğu dükkana tamir edilmesi için bırakılan bir cep telefonu, Sürer'in arkasında dururken birden patlayarak yanmaya başladı. Sürer daha sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürerek dükkanın dışına çıkarttı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler de o an iş yerinde yalnız olan Ömer Çağlar Sürer'in büyük panik yaşadığı görülüyor. PATLAMALAR ŞİŞMİŞ BATARYA VE SICAKLARDAN KAYNAKLANIYOR

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Umut ve Sevgi yolu Emnalar Pasajında bulunan telefon tamirhanesi işletmecisi Ömer Çağlar Sürer, güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili patlama anında başka bir telefonu tamir ettiğini belirterek, 'Müşterimiz telefonu tamir için getirmişti. Ben de sırası gelinde tamir etmek için yan tarafa koydum. Önümdeki diğer telefonları tamir ederken bir anda patla sesi duydum ve irkildim. Baktığımda telefonun patladığını ve yandığını gördüm. Söndürmek için uğraştım ve söndürdüm. Telefon komple yandı. Daha sonra müşterimizi çağırdık durumu anlattık. Patlamalar genelde bataryadan kaynaklanıyor. Özellikle de şişmiş bataryalardan ve sıcaktan kaynaklı oluyor" diye konuştu.

Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Güncel
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Spor
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı
Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu
İkinci yarı hızlı başladı! Mutlak pozisyonda kaleci gole izin vermedi
İkinci yarı hızlı başladı! Mutlak pozisyonda kaleci gole izin vermedi
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Hazal Kaya Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Yılmaz Vural
Daha Fazla Cuma Namaz Ayasofya Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Patlayan cep telefonu bir anda alev topuna döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 22:16:16. #1.14#
title